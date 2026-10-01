В Сумах ночью вражеский КАБ попал в частный сектор: повреждены дома, есть пострадавшие
Ночью 1 октября российские войска нанесли удар одной управляемой авиабомбой по Сумам
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.
Попадание зафиксировано по частному сектору в Ковпаковском районе.
Предварительно, травмированы две женщины в возрасте 60 и 41 год, их госпитализировали в больницу.
В результате атаки повреждены около шести жилых домов.
Информация еще уточняется, соответствующие службы ликвидируют последствия.
Напомним, за прошедшие сутки в Сумской области из-за российских обстрелов погибли два человека, 16 – получили ранения.
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