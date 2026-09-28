Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 28 сентября из-за российских обстрелов и боевых действий частично без света остались потребители в восьми областях Украины. Кроме того, на ситуацию повлияла непогода

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточивания зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Восстановительные работы производят везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях. Энергетики работают над возвращением света всем абонентам.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 28 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время (с 11:00 до 15:00) и ограничить пользование мощными электроприборами вечером (с 17:00 до 22:00). Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 28 сентября РФ атаковала Украину 165 ударными БПЛА разного типа. Зафиксированы попадания на 14 локациях.