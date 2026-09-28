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28 сентября 2026, 12:08

176 км² и более 250 пленных: Белецкий раскрыл детали масштабной операции "Вивальди"

28 сентября 2026, 12:08
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Третий армейский корпус заявил об освобождении Нового, Редкодуба и Екатериновки, а также возобновлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой

Об этом рассказал командир корпуса Андрей Билецкий, передает RegioNews.

"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий – 176 км²", – заявил он.

По его словам, потери российской армии составляют около 2 тысяч военных, еще более 250 российских военнослужащих попали в плен.

Белецкий рассказал, что главной целью третьего этапа операции "Вивальди" была деревня Новая, которую он назвал ключевым логистическим узлом российских войск на плацдарме.

"Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголово – Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового", – заявил командир корпуса.

По словам Белецкого, для прорыва российской обороны украинские военные использовали роботизированные комплексы на базе советских БТР-60, которые использовались для поражения укреплений.

Он также заявил, что российские военные сдавались в плен целыми подразделениями, в том числе офицеры, пилоты и артиллеристы.

В Третьем армейском корпусе отметили, что активное участие в операции принимали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса и 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР".

Напомним, во время второго этапа контрнаступательной операции "Вивальди" на севере Донецкой области украинские военные освободили населенные пункты Шандриголово и Дерилово. Также под контроль Украины перешло Дробышево.

Ранее Третий армейский корпус ВСУ подтвердил проведение наступательной операции на севере Донецкой области.

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