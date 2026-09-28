Після удару РФ по Харківщині у лікарні помер 13-річний хлопчик: його мати також загинула

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Помер 13-річний Олександр Цяцька, який дістав тяжкі опіки внаслідок російського удару по селу Катеринівка Харківської області 21 вересня

Про смерть хлопчика повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, лікарі боролися за життя Олександра, однак врятувати його не вдалося. Хлопчик дістав опіки близько 60% тіла, з яких 20% були критично глибокими.

"Пішов із життя Олександр Цяцька. Лозівська громада знову схиляє голову у глибокій скорботі", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, 21 вересня російські війська вдарили безпілотником по приватному будинку в селі Катеринівка Лозівської громади Харківської області. Внаслідок атаки загинула мати хлопчика. 13-річного Олександра з важкими опіками госпіталізували.