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В Харькове завершились поисково-спасательные работы на месте ночного вражеского удара

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Под завалами людей не обнаружили, однако количество пострадавших в результате атаки возросло до 35 человек, среди которых – десять детей.

Коммунальные службы вместе с подразделениями ГСЧС продолжают ликвидировать последствия очередного обстрела и разбирают поврежденные конструкции дома.

Напомним, один из вражеских ударов ночью 28 сентября пришелся по 9-этажному дому в Салтовском районе Харькова. Ранее сообщалось о 24 пострадавших.