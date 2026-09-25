Удар РФ по фермі на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 14

Фото: Прокуратура України

У селі Стара Гнилиця Малинівської громади на Харківщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено ферму. Кількість постраждалих зросла до 14

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він уточнив, що загинуло шестеро людей. Напередодні прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про сімох загиблих унаслідок удару по агропідприємству.

Малинівська громада оголосила 25 вересня Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на Стару Гнилицю.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще п’ять населених пунктів області. Для ударів ворог застосував чотири ракети, дві керовані авіабомби, два FPV-дрони та 114 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували й в інших районах області. У Золочеві пошкоджено електромережі, приватні будинки та автомобіль, у Підсередньому – багатоквартирний і приватний будинки, в Осколі – приватний будинок.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вночі завдали ударів безпілотниками по Київській області, пошкодження зафіксували у чотирьох районах регіону. Загалом в області пошкоджені 9 об’єктів.