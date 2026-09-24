Росія атакувала ферму на Харківщині: вже 7 загиблих та 12 поранених
Уранці російські війська атакували агропідприємство у Старій Гнилиці Харківської області. Внаслідок удару загинули люди, ще 12 отримали поранення
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, кількість загиблих внаслідок атаки на ферму у Старій Гнилиці зросла до шести. Серед загиблих – двоє чоловіків і чотири жінки.
Ще 12 людей постраждали. Усім пораненим надають медичну допомогу, а профільні служби продовжують працювати на місці атаки.
Водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про сімох загиблих унаслідок удару по агропідприємству.
Нагадаємо, за даними ОВА, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Було відомо, що внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще десятеро постраждали.т