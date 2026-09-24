11:43  24 вересня
У Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі
08:24  24 вересня
На Чернігівщині розшукують 3-річного хлопчика, який зник у полі
08:13  24 вересня
Бойова частина Іскандера впала у дворі Києва, але не здетонувала
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2026, 10:47

Росія атакувала ферму на Харківщині: вже 7 загиблих та 12 поранених

24 вересня 2026, 10:47
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Уранці російські війська атакували агропідприємство у Старій Гнилиці Харківської області. Внаслідок удару загинули люди, ще 12 отримали поранення

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, кількість загиблих внаслідок атаки на ферму у Старій Гнилиці зросла до шести. Серед загиблих – двоє чоловіків і чотири жінки.

Ще 12 людей постраждали. Усім пораненим надають медичну допомогу, а профільні служби продовжують працювати на місці атаки.

Водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про сімох загиблих унаслідок удару по агропідприємству.

Нагадаємо, за даними ОВА, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Було відомо, що внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще десятеро постраждали.т

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли загиблі Харківська область російська армія ферма поранені
Сибіга заявив, що Путін відповів на заклики до перемир'я новими ударами
24 вересня 2026, 10:35
Російський обстріл Київщини: пошкодження у пʼяти районах, троє поранених
24 вересня 2026, 09:56
Масована атака на Одещину: пошкоджена лікарня, ТЦ та склади, є постраждалі
24 вересня 2026, 09:41
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Напад із ножем у монастирі в Польщі: затримали громадянина України, є загиблий
24 вересня 2026, 13:23
Зіткнення легковиків на Полтавщині: постраждали п'ятеро людей
24 вересня 2026, 12:56
Поліція показала наслідки падіння уламків БпЛА у Хмельницькому
24 вересня 2026, 12:50
У Києві через нічну атаку пошкоджене сортувальне депо "Нової пошти"
24 вересня 2026, 12:31
У Головнокомандувача ЗСУ новий заступник – Артем Мартиненко
24 вересня 2026, 12:25
У Кропивницькому дрон РФ влучив у стоянку автомобілів
24 вересня 2026, 12:10
Сили оборони уразили російські РЛС на Запоріжжі та базу дронів у Донецьку
24 вересня 2026, 11:56
Без світла через обстріли та негоду: "Укренерго" розповіло про ситуацію
24 вересня 2026, 11:51
У Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі
24 вересня 2026, 11:43
Витратила сотні тисяч: на Хмельниччині жінку звинувачують у привласненні грошей доньки
24 вересня 2026, 11:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »