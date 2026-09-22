У Харкові ворожі безпілотники атакували Київський та Салтівський райони: є постраждалі

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Російські військові 22 вересня завдали кількох ударів по Харкову. Спочатку повідомлялося про атаку на Київський район міста, згодом стало відомо про ще один удар у Салтівському районі. За даними міського голови Ігоря Терехова, постраждали троє людей

Про перший удар повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, внаслідок влучання у Київському районі постраждала 21-річна жінка.

"21-річна жінка постраждала внаслідок "прильоту” в Київському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомив Синєгубов.

Згодом начальник ОВА поінформував про ще одне влучання у тому самому районі. За попередніми даними, російський безпілотник упав біля виходу з однієї зі станцій метро.

"Ще одне влучання зафіксували в Київському районі. Ворожий БпЛА впав біля виходу з однієї зі станцій метро. На цю хвилину відомо про одну постраждалу людину", — розповів Синєгубов.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. За його уточненням, третій удар стався вже не у Київському, а в Салтівському районі міста.

Інформація про наслідки російських атак та стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що вдень 22 вересня у Київському районі Харкова зафіксували удар ворожого безпілотника.