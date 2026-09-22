14:27  22 вересня
На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2: подробиці
10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 17:32

У Харкові ворожі безпілотники атакували Київський та Салтівський райони: є постраждалі

22 вересня 2026, 17:32
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Російські військові 22 вересня завдали кількох ударів по Харкову. Спочатку повідомлялося про атаку на Київський район міста, згодом стало відомо про ще один удар у Салтівському районі. За даними міського голови Ігоря Терехова, постраждали троє людей

Про перший удар повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок влучання у Київському районі постраждала 21-річна жінка.

"21-річна жінка постраждала внаслідок "прильоту” в Київському районі. Медики надають всю необхідну допомогу", — повідомив Синєгубов.

Згодом начальник ОВА поінформував про ще одне влучання у тому самому районі. За попередніми даними, російський безпілотник упав біля виходу з однієї зі станцій метро.

"Ще одне влучання зафіксували в Київському районі. Ворожий БпЛА впав біля виходу з однієї зі станцій метро. На цю хвилину відомо про одну постраждалу людину", — розповів Синєгубов.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. За його уточненням, третій удар стався вже не у Київському, а в Салтівському районі міста.

Інформація про наслідки російських атак та стан постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що вдень 22 вересня у Київському районі Харкова зафіксували удар ворожого безпілотника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Харків безпілотники
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Тернопільщині водій легковика врізався в електроопору
22 вересня 2026, 18:56
На Волиніі чоловіка піймали на дитячій порнографії
22 вересня 2026, 18:50
На Київщині затримали завкафедри університету, який продавав працевлаштування задля відстрочки від мобілізації
22 вересня 2026, 18:33
У Києві російська кілерка готувала замаї на лідера ГО
22 вересня 2026, 18:25
На Київщині суд засудив до довічного ув'язнення та 15 років тюрми трьох родичів за держзраду й диверсії
22 вересня 2026, 18:15
ДТП у Солом’янському районі столиці: у водія KIA виявили 2,24 проміле алкоголю
22 вересня 2026, 17:58
У Краматорську через російські обстріли поранено чоловіка та пошкоджено житлові будинки
22 вересня 2026, 17:20
На Черкащині трьом особам повідомили про підозру в катуванні 17-річного хлопця
22 вересня 2026, 16:58
Дніпропетровщина технічно готова до опалювального сезону майже на 90%
22 вересня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »