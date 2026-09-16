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16 вересня 2026, 08:52

РФ атакувала Харківщину: 12 людей постраждали, серед них 17-річний хлопець

16 вересня 2026, 08:52
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Ілюстративне фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зокрема, в Ізюмі травмувалися 11 людей. У селі Корбині Івани Богодухівської громади поранення дістав 17-річний хлопець.

Також медики надали допомогу 59-річному чоловіку, який зазнав поранень 2 вересня в селищі Козача Лопань Дергачівської громади.

Для ударів по області російські війська застосували 12 керованих авіабомб, безпілотник типу "Герань-2", один БпЛА типу "Молнія" та 102 дрони, тип яких наразі встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру:

  • У Богодухівському районі пошкоджено перукарню та електромережі в Богодухові.
  • В Ізюмському районі в Ізюмі пошкоджено чотири багатоквартирні та шість приватних будинків, адміністративну будівлю й автомобіль. У Капитолівці пошкоджено п’ять приватних будинків і дві господарські споруди.
  • У Харківському районі в селищі Слатине пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

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