У Харкові ліквідували пожежу в будинку, пошкодженому російською ракетою у 2022 році
Пожежа виникла 14 вересня близько 22:00 у п’ятиповерховому будинку у Шевченківському районі Харкова. Цей будинок був значно пошкоджений внаслідок влучання російської ракети ще у 2022 році
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На момент прибуття підрозділів ДСНС вогнем були охоплені приміщення на четвертому та п’ятому поверхах, а також горище будівлі. Загальна площа пожежі становила 150 кв. м.
Рятувальники повністю ліквідували пожежу через три години – о 01:12.
До гасіння залучались понад 40 бійців ДСНС та 10 одиниць техніки.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.
Нагадаємо, ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Постраждали чотири людини, серед них – троє підлітків.