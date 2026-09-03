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03 вересня 2026, 12:35

Армія РФ завдала ракетного удару по Печенігах на Харківщині: 10 постраждалих

03 вересня 2026, 12:35
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У четвер, 3 вересня, російські війська завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей, серед них – двоє дітей. Медики надають усім необхідну допомогу.

На місці удару загорівся будинок і господарча споруда.

Профільні служби ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, 3 вересня росіяни завдали чергового удару по Дніпру. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

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