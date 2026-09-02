Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що зима 2026–2027 років може бути найважчою, оскільки Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, пише видання Думка, передає RegioNews .

За його словами, до можливих перебоїв із тепло- та електропостачанням мають готуватися як область, так і кожна окрема родина.

Синєгубов зазначив, що Харківщина продовжує реалізовувати плани стійкості та посилювати захист енергетичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих і теплогенеруючих потужностей.

"Це буде найважча зима, це точно. Ми говорили про зиму 2025–2026 року і про минулу, і ще про минулу. Ми розуміємо, що ворог не стоїть на місці. Він буде бити і вже б'є по енергетиці. Потрібно готуватися всім. Ми готуємося на своєму місці, реалізуємо плани стійкості, продовжуємо захищати енергетику нашої області, міста Харкова, в тому числі енергогенеруючі наші потужності, теплогенеруючі наші потужності", - сказав Олег Синєгубов.

Водночас очільник ОВА закликав жителів області самостійно підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії та тепла. Серед необхідного він назвав батареї, сонячні панелі, павербанки та інші джерела автономного живлення.

"Поряд із цим потрібно підготуватися кожному окремо. Це і батареї, і сонячні панелі, це і елементарні павербанки, і всі інші. Ми готуємося на своєму рівні, в тому числі на план Б, коли ми розраховуємо, що можливо не буде теплопостачання або електропостачання. Власне кажучи, кожен має підготуватися на своєму рівні", - наголосив Синєгубов.

За його словами, мешканцям варто врахувати досвід минулої зими та заздалегідь визначити, чого саме їм бракувало під час попередніх перебоїв із комунальними послугами.

"Маємо робити висновки. Дивіться, я розумію, що кожна людина в кожній квартирі або у приватному житловому фонді розуміє, чого їй не вистачило минулої зими. І маємо робити висновки, маємо посилюватись кожні на своєму рівні. І ми це робимо точно, ми це продовжили робити, ще не завершуючи минулий опалювальний сезон. Всі наші підприємства так само, всі наші енергетики так само працюють у посиленому режимі", — сказав начальник Харківської ОВА.

Також, за словами Синєгубова, область посилила спроможності підрозділів ДСНС, які першими реагують на наслідки російських ударів.

"Ми значно посилили спроможності наших підрозділів ДСНС, як перші, які реагують на ліквідацію наслідків ворожих ударів. Тому, власне кажучи, ми продовжуємо і не зупиняємося тут", — додав він.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.