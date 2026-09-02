РФ атакувала Харківщину ракетами, КАБами та дронами: є постраждалі
Протягом минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
У селі Червона Хвиля Великобурлуцької громади поранення отримав 72-річний чоловік, у Зеленому Гаю цієї ж громади – 49-річний чоловік. На трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік, а біля села Садове Близнюківської громади – 47-річний чоловік.
За добу російські війська застосували по області одну ракету, одну керовану авіабомбу, дев’ять БпЛА типу "Молнія", дев’ять FPV-дронів та 113 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.
Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.
Зокрема, пошкоджені приватні будинки, адміністративні будівлі, будинок культури, навчальний заклад, електромережі, автомобілі, залізнична інфраструктура та господарські споруди.
Нагадаємо, в ніч на 2 вересня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками і артилерією. Поранення отримав 45-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.