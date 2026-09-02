Фото: полиция

За прошедшие сутки оккупационные войска 62 раза обстреляли населенные пункты Сумской области. Враг бил КАБами, артиллерией, минометами и беспилотниками разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Великописаревской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль погиб 38-летний мужчина.

В Середино-Будской громаде из-за минометных обстрелов травмирована 55-летняя женщина, еще один 70-летний мужчина получил ранения из-за удара дрона.

В Путивльской громаде в результате атаки беспилотника травмированы две женщины в возрасте 30 и 58 лет.

В Сумской громаде из-за удара БпЛА травмированы трое мужчин (46, 62 и 53 лет), а 45-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные и административные помещения, склады, гаражи, автомобили и объекты предприятий.

На местах попаданий работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, документирующие военные преступления РФ.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак погибли два человека, еще 11 получили ранения.