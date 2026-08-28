Наслідки обстрілу Ізюма: пошкоджені понад 30 будинків, дитсадок та ЛЕП, є поранені
Увечері 27 серпня російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині, спричинивши значні пошкодження цивільної інфраструктури в районі Верхнього Селища
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені понад 30 приватних житлових будинків, господарчі споруди та будівля дитячого садка.
Крім того, через ураження ліній електропередач більша частина міста залишилася без світла, наразі енергетики поступово відновлюють електропостачання.
Через атаку постраждали п'ятеро людей, їм надали необхідну меддопомогу.
На місці працюють відповідні служби, остаточні наслідки ворожого обстрілу уточнюються.
Нагадаємо, внаслідок чергових російських ударів по території Сумської області загинули двоє людей, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.