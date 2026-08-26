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26 серпня 2026, 17:27

Кілограми PVP через поштомати: на Харківщині затримали двох наркоділків

26 серпня 2026, 17:27
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині поліцейські затримали двох людей, яких підозрюють у незаконному збуті та пересиланні психотропних речовин через поштові відправлення. У них вилучили понад 1,1 кг речовини, схожої на PVP

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 36-річний житель Чугуївського району налагодив схему збуту наркотиків і психотропів, зокрема за допомогою поштових відправлень.

Під час санкціонованого обшуку в його помешканні поліцейські виявили численні пакунки та ємності з кристалічною речовиною, схожою на особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Загальна маса вилученого перевищила один кілограм.

Іншу підозрювану — 34-річну жительку міста Слобожанське — слідство вважає причетною до систематичного пересилання психотропів потенційним покупцям.

У липні жінка сформувала два поштові відправлення через застосунок пошти, сховавши у посилках речовину, схожу на PVP. Під час обшуку в її помешканні правоохоронці додатково вилучили понад 100 грамів цієї речовини.

Обох фігурантів затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури затриманим повідомили про підозру.

Нагадаємо, що у Дніпрі поліцейські затримали 35-річного жителя Дніпропетровської області, якого підозрюють у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин з метою подальшого збуту.

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