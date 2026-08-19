Психологічний терор удома: на Харківщині матір знущалася над власною донькою
У Харкові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яка систематично принижувала свою доньку та ображала її нецензурною лайкою
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
До поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство в одній із родин. На місце події прибули правоохоронці.
Поліцейські встановили, що матір систематично вчиняла щодо доньки психологічне насильство — принижувала її гідність та висловлювалася на її адресу нецензурною лайкою.
Співробітники сектору протидії домашньому насильству відділу склали щодо жінки адміністративний протокол за статтею 173-2 КУпАП — вчинення домашнього насильства.
Також правоохоронці винесли щодо кривдниці терміновий заборонний припис.
Нагадаємо, що на Львівщині прокуратури довели в суді вину 47-річного львів’янина, який був дияконом однієї з релігійних громад, у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої доньки, а також у виготовленні й зберіганні дитячої порнографії.