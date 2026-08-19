Психологічний терор удома: на Харківщині матір знущалася над власною донькою

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яка систематично принижувала свою доньку та ображала її нецензурною лайкою

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

До поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство в одній із родин. На місце події прибули правоохоронці.

Поліцейські встановили, що матір систематично вчиняла щодо доньки психологічне насильство — принижувала її гідність та висловлювалася на її адресу нецензурною лайкою.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству відділу склали щодо жінки адміністративний протокол за статтею 173-2 КУпАП — вчинення домашнього насильства.

Також правоохоронці винесли щодо кривдниці терміновий заборонний припис.

Нагадаємо, що на Львівщині прокуратури довели в суді вину 47-річного львів’янина, який був дияконом однієї з релігійних громад, у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої доньки, а також у виготовленні й зберіганні дитячої порнографії.