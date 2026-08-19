Кривавий конфлікт у Харкові: чоловік схопився за ніж під час сварки та порізав опонента

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який під час словесного конфлікту завдав незнайомцю численних ударів ножем. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Інцидент стався 17 серпня у Слобідському районі Харкова біля одного з під’їздів будинку. Між двома чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої 38-річний містянин дістав ніж та напав на опонента.

Потерпілого госпіталізували. Медики діагностували у нього тяжкі тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 32-річна мешканка Калуша під час конфлікту двічі вдарила ножем свого знайомого.