Кривавий конфлікт у Харкові: чоловік схопився за ніж під час сварки та порізав опонента
У Харкові поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який під час словесного конфлікту завдав незнайомцю численних ударів ножем. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 17 серпня у Слобідському районі Харкова біля одного з під’їздів будинку. Між двома чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої 38-річний містянин дістав ніж та напав на опонента.
Потерпілого госпіталізували. Медики діагностували у нього тяжкі тілесні ушкодження.
Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.
Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 32-річна мешканка Калуша під час конфлікту двічі вдарила ножем свого знайомого.