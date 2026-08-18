"Красная звезда" та "Харьков Z": на Харківщині жінка доставляла людям газети росіян

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У Харкові судили жінку за колабораціонізм. Виявилось, вона працювала на росіян та допомагала їм поширювати пропаганду

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Під час окупації Ізюма окупанти створили там так звану "Почту Изюма". Зокрема, пошта повинна була доставляти населенню пропагандистську пресу окупантів — газети "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" і "Красная звезда".

Місцева жителька написала заяву про працевлаштування в окупаційному підприємстві і була призначена начальницею відділу поштового звʼязку. Згоом вона систематично давала працівникам завдання доставляти газети, листи та інші поштові відправлення. Уже після того як ЗСУ звільнили місто, жінка отримала підозру та опинилась під вартою.

Жінка визнала провину та пішла на угоду. Сторони домовилися про покарання у вигляді 2 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше власницю херсонської ТРК засудили до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами. З моменту окупації обласного центру трансляція каналу не припинилася. Згодом фокус умовно нейтральних матеріалів змістився на підтримку дій Росії у регіоні.