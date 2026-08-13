Армія РФ вдарила по селу на Харківщині: постраждали п’ятеро людей
В четвер, 13 серпня, близько 05:00 російські військові атакували село Вербівка Ізюмського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
За попередніми даними, ворог застосував реактивні безпілотники.
Зафіксовано два влучання: одне – у нежитлову будівлю, інше – у приватний будинок.
Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Двоє чоловіків і дві жінки отримали вибухові поранення, ще в однієї жінки діагностували гостру реакцію на стрес.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 14 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо цивільних постраждали.
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