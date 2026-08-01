На Харківщині дівчина вкрала понад 50 тис. грн у батька загиблого захисника

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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 19-річній мешканці Богодухівського району, яку звинувачують у привласненні понад 50 тисяч гривень у батька загиблого військовослужбовця ЗСУ

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, дівчина періодично приходила до будинку чоловіка в селі Високопілля, допомагала по господарству та прибирала.

У травні 2026 року вона дізналася реквізити його банківської картки, встановила на свій смартфон мобільний застосунок інтернет-банкінгу, ввела CVV-код і прив'язала картку потерпілого до власного електронного гаманця.

Слідчі вважають, що після отримання доступу до рахунку, на який надходили державні виплати у зв'язку із загибеллю сина чоловіка, підозрювана почала витрачати кошти. Вона купувала товари на маркетплейсі, а також замовила ноутбук в інтернет-магазині.

Крім того, під час одного з візитів до будинку вона викрала з рюкзака потерпілого 300 доларів США.

Загальна сума збитків, за попередніми даними, перевищує 50 тисяч гривень.

Дівчині повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем);

ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили чоловіка, який викрав гроші, отримані родиною загиблого українського військовослужбовця як державну допомогу. Скориставшись відсутністю господарів, фігурант проник до будинку та викрав понад 414 тисяч гривень.