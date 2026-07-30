Прикордонники показали, як збили 12 ворожих "шахедів" на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "СТРІКС" 4 загону зірвали нічний план ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час бойового чергування оператори підрозділу виявили 12 ударних БпЛА-камікадзе типу "шахед".
Дрони прямували в бік позицій українських військових та об'єктів цивільної інфраструктури. Їх знищили на дальніх підступах – задовго до того, як вони наблизились до чогось важливого.
Нагадаємо, СБУ вдарила по одному із найбільших НПЗ Росії – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому на відстані понад 1500 км від України.
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