Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час бойового чергування оператори підрозділу виявили 12 ударних БпЛА-камікадзе типу "шахед".

Дрони прямували в бік позицій українських військових та об'єктів цивільної інфраструктури. Їх знищили на дальніх підступах – задовго до того, як вони наблизились до чогось важливого.

Нагадаємо, СБУ вдарила по одному із найбільших НПЗ Росії – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому на відстані понад 1500 км від України.