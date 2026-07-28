РФ атакувала Харківщину ракетами та дронами: загинув чоловік, 14 людей постраждали

Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак одна людина загинула, ще 14 отримали поранення.

У Харкові постраждали 49-річний чоловік і 46-річна жінка. Ще двоє людей – 67-річний чоловік і 28-річна жінка – звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес.

У Балаклії загинув 58-річний чоловік, ще восьмеро людей отримали поранення. У Лозовій поранено двох чоловіків віком 63 та 56 років.

Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка зазнала травм під час обстрілу селища Шевченкове 21 липня, та 67-річному чоловіку, який постраждав 26 липня через вибух невідомого предмета в Козачій Лопані.

Російські війська атакували Харків безпілотниками – удари зафіксували у Салтівському та Київському районах міста.

Загалом по області ворог застосував різні види озброєння: дві ракети, 11 безпілотників типу "Герань-2", один "Ланцет", один "Молнія", сім FPV-дронів та 44 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки, адміністративні будівлі, медичний заклад, підприємства, АЗС, автомобілі, залізничну інфраструктуру, магазини та складські приміщення.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 71 удар по 23 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 19 людей, серед них – семеро дітей.