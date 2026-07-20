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20 июля 2026, 17:55

На Харьковщине военному обещали "билет с фронта" за 7 тысяч

20 июля 2026, 17:55
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Фото: Национальная полиция
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В Харьковской области разоблачили дельца, организовавшего схему. Он предложил вывезти военного из зоны боевых действий за границу

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 23-летний житель Харьковщины предложил военному вывезти его из зоны боевых действий, а затем перевезти за границу вне пунктов пропуска. За свои "услуги" делец хотел получить 7 тысяч долларов. Однако после получения средств он был задержан.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет заключения, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.

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