На Харьковщине военному обещали "билет с фронта" за 7 тысяч

Фото: Национальная полиция

В Харьковской области разоблачили дельца, организовавшего схему. Он предложил вывезти военного из зоны боевых действий за границу

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 23-летний житель Харьковщины предложил военному вывезти его из зоны боевых действий, а затем перевезти за границу вне пунктов пропуска. За свои "услуги" делец хотел получить 7 тысяч долларов. Однако после получения средств он был задержан.

"Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет заключения, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, что в Закарпатье разоблачили организаторов незаконного пересечения границы. Их задержали вблизи реки Тиса.