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20 липня 2026, 17:55

На Харківщині військовому обіцяли "квиток із фронту" за 7 тисяч

20 липня 2026, 17:55
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Фото: Національна поліція
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На Харківщині викрили ділка, який організував схему. Він запропонував вивезти військового з зони бойових дій за кордон

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 23-річний житель Харківщини запропонував військовому вивезти його з зони бойових дій, а потім- перевезти за кордон поза пунктами пропуску. За свої "послуги" ділок хотів отримати 7 тисяч доларів. Проте після отримання коштів його затримали.

"Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев'яти років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.

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