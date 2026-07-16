В Черкасской области студент за менее чем 100 долларов пошел работать на россиян

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В Черкасской области разоблачили студента, работавшего на россиян. Оказалось, что за это он получил менее 100 долларов на криптогаманец

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, в ноябре прошлого года студент сфотографировал административное здание в центре города, где размещаются региональные подразделения органов государственной власти. Это фото он направил сотруднику российской ФСБ. Через несколько дней студент уже сделал для россиян фото и видео аэродрома воинской части, где находились авиационная техника и места стоянки самолетов.

За это ему отправили 80 долларов на криптогаманец.

На суде студент признал вину. Он сказал, что не имел работы, и потому пошел на это. По его словам, он не думал о негативных последствиях.

Суд учел молодой возраст обвиняемого, тяжелые семейные обстоятельства его семьи и снизил срок заключения до 10 лет

Напомним, СБУ разоблачила очередного корректировщика атак россиян по Запорожью. Им оказался местный житель, ушедший в СЗЧ. Известно, что он отмечал на гугл-картах расположение потенциальных "целей" и отправлял соответствующие скриншоты российской спецслужбе.