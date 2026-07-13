Кривава сварка на Харківщині: чоловіку зламали руки під час конфлікту

Фото: Національна поліція

На Харківщині унаслідок конфлікту 59-річний чоловік отримав переломи кистей рук та численні забої. За фактом події розпочато досудове розслідування

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

До поліції звернувся 59-річний житель села Огульці із заявою про побиття.

Правоохоронці попередньо встановили, що 11 липня під час раптового конфлікту між потерпілим та 52-річним місцевим мешканцем, останній завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Унаслідок побиття постраждалий отримав переломи кистей рук та численні забої, його було шпиталізовано.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що у Львівській області затримали чоловіка, який вбив знайомого. Він жорстоко побив його під час сварки.