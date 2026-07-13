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13 июля 2026, 21:57

В Харьковской области разоблачили коррупционную схему местного депутата

13 июля 2026, 21:57
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Фото: полиция Харьковской области
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Харьковщине будут судить директора предприятия за присвоение коммунального имущества стоимостью почти на 15 млн гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В 2018 году между коммунальным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений. В рамках выполнения договора предприятие-подрядчик закупило и поставило 25 единиц оборудования на сумму свыше 14,7 млн. гривен.

После начала полномасштабного вторжения в РФ оборудование КП было передано обществу на ответственное хранение. Впоследствии представители фирмы сообщили о невозможности его возврата, предоставив документы о якобы уничтожении имущества.

Полицейские установили, что оборудование не было уничтожено. Его обнаружили по месту жительства директора общества, являющегося депутатом Богодуховского горсовета. После принятия имущества коммунального предприятия на ответственное хранение он присвоил его.

Досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 УК Украины завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что в Сумской области разоблачили 34-летнего мужчину. Он организовал схему уклонения от мобилизации.

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