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13 липня 2026, 21:57

На Харківщині викрили корупційну схему місцевого депутата

13 липня 2026, 21:57
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Фото: поліція Харківської області
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Харківщині судитимуть директора підприємства за привласнення комунального майна вартістю на майже 15 млн гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

У 2018 році між комунальним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю був укладений договір на виконання робіт з реконструкції очисних споруд. У межах виконання договору підприємство-підрядник закупило та поставило 25 одиниць обладнання на суму понад 14, 7 млн гривень.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ обладнання КП було передано товариству на відповідальне зберігання. Згодом представники фірми повідомили про неможливість його повернення, надавши документи про нібито знищення майна.

Поліцейські встановили, що обладнання не було знищене. Його виявили за місцем проживання директора товариства, який є депутатом Богодухівської міськради. Після прийняття майна комунального підприємства на відповідальне зберігання він привласнив його.

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України завершене. Обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, що у Сумській області викрили 34-річного чоловіка. Він організував схему ухилення від мобілізації.

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