Харьковчанин окажется под судом за домашнее насилие

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители прекратили случай домашнего насилия, составили административный протокол на обидчика и помогли пострадавшей женщине получить безопасное убежище в специализированном центре

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Полицейский задокументировал факт домашнего насилия. В отношении обидчика был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Совершение домашнего насилия"), а также вынесли срочное запретительное предписание.

После этого полицейские оценили уровень угрозы пострадавшей и организовали взаимодействие с соответствующими службами, которые занимаются предотвращением и противодействием домашнему насилию.

При содействии правоохранителей женщина была устроена в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия. Там ей оказали безопасное временное местонахождение, а также психологическую, информационную и социальную поддержку.

В полиции призвали граждан не замалчивать случаи домашнего насилия и обращаться за помощью по номеру 102 или в специализированные службы.

Напомним, что в Харькове правоохранители прекратили факт домашнего насилия после обращения 58-летней женщины, которая сообщила, что ее 36-летняя дочь оскорбляет, угрожает физической расправой и агрессивно ведет себя со своей 13-летней дочерью.