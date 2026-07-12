Российский дрон убил мужчину и ранил ребенка на Черниговщине: последствия массированной атаки

Фото: Черниговская ОГА

В Корюковской общине на Черниговщине из-за удара вражеского дрона по двору погиб мужчина, среди раненых есть ребенок

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

"Вчера вечером российский ударный дрон попал по двору в селе Корюковской общины. К сожалению, погиб 44-летний местный житель, который в это время находился на улице. Осколочные ранения получила 12-летняя девочка. Также пострадали 60-летний гражданский мужчина - у него акубар2 реакция на стресс”, – сообщил Чаус.

По его информации, пострадавшие получили всю необходимую помощь и доставлены в медучреждения.

"Взрывом повреждены 2 жилых дома", - уточнил Чаус.

Он добавил, что в Чернигове во время вражеской атаки ударный БПЛА взорвался в пригороде. Ранение получил 56-летний гражданский мужчина. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и госпитализировали. В домах рядом повреждены окна и фасады.

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Отмечается, что в течение суток в области были попадания по энергетической и транспортной инфраструктуре.

Напомним, что в Сумах выросло количество погибших после удара российских КАБов. В больнице скончался тяжелораненый мужчина.