Россияне атаковали маршрутку в центре Херсона, есть пострадавшие

Фото: Ярослав Шанько/ телеграмм

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает RegioNews .

"Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных херсонцев, атакуя, в частности, общественный транспорт", - сообщил Шанько.

По его словам, в очередной раз под ударом врага оказалось маршрутное такси. Около 8:00 россияне из беспилотника ударили по автобусу в центре города.

Предварительно водитель мог получить контузию. Пострадал мужчина, находившийся рядом с маршруткой. Его госпитализировали.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли более 1,2 тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще шестеро получили ранения.