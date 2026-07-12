Харків’янин опиниться під судом за домашнє насильство

Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці припинили випадок домашнього насильства, склали адміністративний протокол на кривдника та допомогли постраждалій жінці отримати безпечний прихисток у спеціалізованому центрі

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

Поліцейська задокументували факт домашнього насильства. Стосовно кривдника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Вчинення домашнього насильства"), а також винесли терміновий заборонний припис.

Після цього поліцейські оцінили рівень загрози для постраждалої та організували взаємодію з відповідними службами, які займаються запобіганням і протидією домашньому насильству.

За сприяння правоохоронців жінку влаштували до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. Там їй надали безпечне тимчасове місце перебування, а також психологічну, інформаційну та соціальну підтримку.

У поліції закликали громадян не замовчувати випадки домашнього насильства та звертатися по допомогу за номером 102 або до спеціалізованих служб.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці припинили факт домашнього насильства після звернення 58-річної жінки, яка повідомила, що її 36-річна донька ображає, погрожує фізичною розправою та агресивно поводиться щодо своєї 13-річної доньки.