В Черниговской области осудили майора, который обворовывал столовую воинской части

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Суд приговорил к 10 годам лишения свободы начальника тыла одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины, которого признали виновным в хищении продуктов, предназначенных для питания военнослужащих

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным обвинения, при приготовлении блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем отмечалось в бухгалтерских документах. Излишки – мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и масло – забирали и продавали гражданским.

Начальник тыла лично вывозил продукты с территории подразделения на автомобиле.

В течение июня 2024 – января 2025 годов правоохранители зафиксировали 59 таких эпизодов. Ущерб государству составляет около 500 тыс. грн.

В январе 2025 года чиновника разоблачили и задержали.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины – присвоение военного имущества в условиях военного положения.

Ему назначено наказание - 10 лет лишения свободы с лишением воинского звания "майор".

Дело начальницы столовой, которая, по данным обвинения, действовала вместе с ним, находится на рассмотрении суда.

Напомним, что в Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая специализировалась на изломе мобильного банкинга.