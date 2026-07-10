Психологическое насилие над ребенком: в Харькове полицейские ограничили общение матери с дочерью

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители прекратили факт домашнего насилия после обращения 58-летней женщины, которая сообщила, что ее 36-летняя дочь оскорбляет, угрожает физической расправой и агрессивно ведет себя по отношению к своей 13-летней дочери

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

На место происшествия прибыли полицейские прекратившие противоправные действия. На женщину составили административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Совершение домашнего насилия").

Кроме того, правоохранители вынесли срочное запретительное предписание, которым запретили обидчице любым способом контактировать с пострадавшей.

В полиции также предупреждили женщину об административной ответственности в случае нарушения требований срочного запретительного предписания.

Напомним, что в Харькове 86-летняя женщина оказалась в страхе из-за собственной дочери. Женщина терпела угрозы, избиения и страх выйти из своей комнаты.