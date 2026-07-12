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12 июля 2026, 11:16

Россияне атаковали беспилотником предприятие в Полтавской области

12 июля 2026, 11:16
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Фото: ГСЧС
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На Полтавщине ночью 12 июля российский дрон попал по территории предприятия

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .

"Ночью вражеский БПЛA попал по территории одного из предприятий в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Дьяковнич.

По информации ГСЧС Украины, спасатели уже ликвидировали пожар.

"В результате атаки россиян на один из промышленных объектов Полтавской области возник пожар. К ликвидации ее последствий привлекалось более 50 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС", - уточнили в ГСЧС.

Там подтвердили, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области спасатели ликвидировали последствия ночной атаки российских беспилотников.

В результате ударов возникли пожары в двух частных домах, а также загорелся грузовик на территории одного из предприятий.

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