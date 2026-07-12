Пожары, разрушенные дома и грузовик: российские дроны нанесли удары по Краматорску

Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области спасатели ликвидировали последствия ночной атаки российских беспилотников. В результате ударов возникли пожары в двух частных домах, а также загорелся грузовик на территории одного из предприятий

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По данным спасателей, из-за попадания российских БПЛА вспыхнули два частных дома по разным адресам.

На ликвидацию всех очагов возгорания чрезвычайным работникам понадобилось около трех часов.

Кроме того, во вражеский удар попало одно из предприятий города. На месте попадания загорелся грузовой автомобиль, пожар оперативно потушили.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Корюковской общине на Черниговщине из-за удара вражеского дрона по двору погиб мужчина, среди раненых есть ребенок.