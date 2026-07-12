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12 июля 2026, 12:47

Враг ударил КАБами и дронами по жилым кварталам Славянска.

12 июля 2026, 12:47
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Фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска нанесли более 1,2 тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак один человек погиб, еще шестеро получили ранения

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews .

За 11 июля полицейские зафиксировали 1234 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору области.

Под огнем находились 10 населенных пунктов: города Доброполье, Краматорск, Славянск, поселки Билбасовка, Шабельковка, села Иверское, Знаменовка, Маяки, Михайловка, Новополтавка.

Разрушения подверглись 40 гражданским объектам, из них 27 жилых домов.

В Славянск враг направил три "КАБ-250" и дрон - 1 человек погиб, 4 гражданских лица травмированы. Повреждены 4 многоквартирных и 16 частных домов, админздание, 5 автомобилей.

В селе Знаменовка вражеский БпЛА "Ланцет" попал в гражданское авто - один человек получил ранения. В Доброполье в результате попадания беспилотника также пострадавший.

В результате обстрела из РСЗО "Смерч" в Билбасовке были повреждены здания учебного заведения.

Из-за дроновых атак в Краматорске повреждены 2 частных дома и автомобиль, в Иверском – частный дом, в Маяках – объект инфраструктуры, в Шабельковке – частный дом и авто, в Новополтавке – 3 частных дома.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области спасатели ликвидировали последствия ночной атаки российских беспилотников. В результате ударов возникли пожары в двух частных домах, а также загорелся грузовик на территории одного из предприятий.

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