Психологічне насильство над дитиною: у Харкові поліцейські обмежили спілкування матері з дочкою

Фото: поліція Харківської області

У Харкові правоохоронці припинили факт домашнього насильства після звернення 58-річної жінки, яка повідомила, що її 36-річна донька ображає, погрожує фізичною розправою та агресивно поводиться щодо своєї 13-річної доньки

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

На місце події прибули поліцейські, які припинили протиправні дії. На жінку склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Вчинення домашнього насильства").

Крім того, правоохоронці винесли терміновий заборонний припис, яким заборонили кривдниці будь-яким способом контактувати з постраждалою.

У поліції також попередили жінку про адміністративну відповідальність у разі порушення вимог термінового заборонного припису.

Нагадаємо, що у Харкові 86-річна жінка опинилась в страху через власну доньку. Жінка терпіла погрози, побиття та страх вийти з власної кімнати.