Изнасилование 17-летней девушки в Херсонской области: сообщили о подозрении российскому оккупанту

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили сообщение о подозрении военнослужащему ВС РФ, совершившему во время оккупации Херсонской области сексуальное насилие над несовершеннолетней местной жительницей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, во время временной оккупации одного из населенных пунктов Херсонской области 24 марта 2024 он вместе с другим российским военным изнасиловал 17-летнюю местную жительницу.

Около 22 часов подозреваемый и другой военнослужащий ВС РФ применили к девушке физическое насилие, посадили ее в автомобиль и вывезли на окраину населенного пункта. Там они изнасиловали ее.

После этого пострадавшую перевезли в один из домов в этом же населенном пункте, где повторно ее изнасиловали.

Действия подозреваемого квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Личность другого военнослужащего ВС РФ устанавливают.

Напомним, что ранее прокуроры в суде доказали вину участника оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" так называемой "ДНР", подконтрольной РФ.