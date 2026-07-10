"Товар" из рук в руки: в Кривом Роге задержали наркосбытчицу
В Кривом Роге правоохранители 7 июля задержали женщину, подозреваемую в сбыте психотропного вещества PVP
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
В тот же день злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все изъятое направили на экспертное исследование.
Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Днепре правоохранители разоблачили деятельность двух организованных наркогруппировок, которые наладили сбыт кокаина, метамфетамина, каннабиса, гашиша и психотропов. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала около 5 миллионов гривен.