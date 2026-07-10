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10 липня 2026, 07:02

Атака дронів на Харківщину: загинула 50-річна жінка, є постраждалі

10 липня 2026, 07:02
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Фото: Харківська ОВА
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Російські війська вночі атакували безпілотниками місто Валки Богодухівського району Харківської області

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару загинула 50-річна жінка.

Також постраждала 23-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу. Ще двоє людей – 27-річний чоловік та 18-річний хлопець – зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Через атаку спалахнула пожежа. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та дві господарчі споруди.

На місці події працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, що російські військові 9 липня атакували автозаправну станцію у Запоріжжі, одна людина загинула. Згодом ворог влучив у складські приміщення логістичного центру.

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