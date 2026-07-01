Террор Никопольщины: трем генералам армии РФ инкриминируют новые эпизоды преступлений против гражданских

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли новые факты военных преступлений высшего военного командования РФ. Правоохранителям удалось довести причастность трех российских генералов к систематическим обстрелам Никопольского района, которые привели к гибели и ранениям среди мирного населения

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Благодаря проведенному комплексу следственных мероприятий полицейские установили причастность трех чиновников вооруженных сил РФ к отданию приказов на обстрелы гражданских в Никопольском районе.

Следствием установлено, что командующий группировкой войск "Юг" генерал армии РФ Сергей Суровикин, а также генерал-лейтенанты Сергей Медведев и Денис Лямин организовывали боевое применение артиллерийских подразделений и отдавали приказы на обстрелы мирного населения.

Речь идет об атаках, совершенных в июле и августе 2022 года, когда оккупационные войска с временно оккупированной территории Запорожской области нанесли удары по реактивным системам залпового огня "Град" по Никополю и другим населенным пунктам района.

В результате вражеских обстрелов погибли двое мирных жителей, еще восемь человек получили ранения. Также были повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинское учреждение, предприятия и торговое заведение.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что еще одному российскому генералу заочно сообщили о подозрении в рамках расследования ракетного удара по Киевской телебашне в марте 2022 года.