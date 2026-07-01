Почти 50 млн грн убытков: в Киевской области будут судить регистратора за незаконные сделки с землей

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Правоохранители сообщили о подозрении государственному регистратору, который, по данным следствия, незаконно изменил информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и совершил противоправные регистрационные действия относительно земельных участков на территории Киевской области

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Подозреваемый – житель Киевской области. Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, что повлекло значительный ущерб (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

По данным следствия, в должности государственного регистратора, мужчина злоупотреблял предоставленными ему полномочиями и без законных оснований изменил сведения в Государственном реестре вещных прав.

После этого он провел незаконные регистрационные действия по 33 земельным участкам общей площадью 2,8678 гектара, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства. Земельные участки расположены на территории Софиевско-Борщаговского сельского совета Киевской области.

По выводам следствия, в результате таких действий законным интересам граждан нанесен ущерб на сумму более 49,3 млн гривен.

Напомним, что ранее процессуального руководства Тернопольской областной прокуратуры на злоупотреблении служебным положением разоблачен бывший начальник управления градостроительства, архитектуры и кадастра - главный архитектор Тернопольского городского совета.