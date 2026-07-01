17:56  01 июля
Удар КАБ по Харькову: погиб подросток, количество пострадавших выросло до 29 человек
17:24  01 июля
В Хмельницкой области будут судить мужчину, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу
16:23  01 июля
Трагедии на водоемах Харьковщины: за сутки погибли двое мужчин
UA | RU
UA | RU
01 июля 2026, 19:42

Почти 50 млн грн убытков: в Киевской области будут судить регистратора за незаконные сделки с землей

01 июля 2026, 19:42
Читайте також українською мовою
Фото: depositphotos
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении государственному регистратору, который, по данным следствия, незаконно изменил информацию в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и совершил противоправные регистрационные действия относительно земельных участков на территории Киевской области

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

Подозреваемый – житель Киевской области. Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, что повлекло значительный ущерб (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

По данным следствия, в должности государственного регистратора, мужчина злоупотреблял предоставленными ему полномочиями и без законных оснований изменил сведения в Государственном реестре вещных прав.

После этого он провел незаконные регистрационные действия по 33 земельным участкам общей площадью 2,8678 гектара, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства. Земельные участки расположены на территории Софиевско-Борщаговского сельского совета Киевской области.

По выводам следствия, в результате таких действий законным интересам граждан нанесен ущерб на сумму более 49,3 млн гривен.

Напомним, что ранее процессуального руководства Тернопольской областной прокуратуры на злоупотреблении служебным положением разоблачен бывший начальник управления градостроительства, архитектуры и кадастра - главный архитектор Тернопольского городского совета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд земля Киевская область Кировоградская область
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
"Присвоила 2 млн грн": в Киеве бухгалтера управления образования приговорили к 5 годам тюрьмы
01 июля 2026, 20:59
"Вас здесь никто не ждал": убийцы судмедэксперта из Изюма получили приговор суда
01 июля 2026, 20:32
В Харьковской области в результате столкновения с Toyota травмировался 16-летний мотоциклист
01 июля 2026, 19:56
Пограничники разнесли "двухголовую курицу" россиян
01 июля 2026, 19:30
В Харьковской области полиция разоблачила три схемы сбыта контрафактного табака и алкоголя
01 июля 2026, 19:24
Сумщина расширяет перечень территорий боевых действий
01 июля 2026, 18:59
Террор Никопольщины: трем генералам армии РФ инкриминируют новые эпизоды преступлений против гражданских
01 июля 2026, 18:34
В Киеве по улице Николая Кравченко перекрыли движение транспорта
01 июля 2026, 18:17
Удар КАБ по Харькову: погиб подросток, количество пострадавших выросло до 29 человек
01 июля 2026, 17:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »