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01 июля 2026, 18:59

Сумщина расширяет перечень территорий боевых действий

01 июля 2026, 18:59
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В список территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, дополнительно включено 7 общин Сумщины

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews .

"Для жителей приграничных территорий это важное решение, ведь именно этот статус является основанием для получения ряда государственных гарантий, социальной поддержки и применения отдельных механизмов помощи пострадавшим от войны общинам", - говорят в ОВА.

По решению профильной Комиссии от 14 мая в Перечень внесено:

Бездрицкий

Николаевскую поселковую

Нижнесыворотскую

Путивльскую

Садовские общины

По результатам заседания Комиссии от 22 июня включены еще две общины:

Березовскую

Боромлянскую

Напомним, что в Черниговской области началась новая волна эвакуации. Местные власти назвали список поселков.

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