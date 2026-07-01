В Харьковской области в результате столкновения с Toyota травмировался 16-летний мотоциклист
30 июня около 19:35 в городе Чугуев в результате ДТП травмировался несовершеннолетний мотоциклист
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с мотоциклом Mustang под управлением 16-летнего парня. Несовершеннолетний мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение Харькова.
По указанному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что 30 июня около 16:10 произошло ДТП в одном из сел Львовского района.
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