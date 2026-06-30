Росіяни вдарили дронами по Харківщині: є поранені
Росіяни вдень атакували центральну частину міста Богодухів. Ворог атакував місто дроном
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Удар дроном прийшовся у дорожнє покриття. Внаслідок удару постраждали восьмеро місцевих жителів. Двох чолоків госпіталізували.
Згодом росіяни вдруге вдарили по місту безпілотником. Влучання прийшлось в АЗС. Інформація про постраждалих не надходила. Попередньо, ворог використав дрони типу "Молнія".
Нагадаємо, вдень 30 червня росіяни також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. На жаль, загинули двоє людей. Також відомо про пошкоджений дитячий садок.
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