17:40  30 червня
Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні
21:15  30 червня
У Херсоні окупанти атакували цивільне авто дроном, є загиблий
19:55  30 червня
Росіяни скинули сім авіабомб на Запоріжжя: розтрощений дитячий садок
UA | RU
UA | RU
30 червня 2026, 22:50

Росіяни вдарили дронами по Харківщині: є поранені

30 червня 2026, 22:50
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Росіяни вдень атакували центральну частину міста Богодухів. Ворог атакував місто дроном

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Удар дроном прийшовся у дорожнє покриття. Внаслідок удару постраждали восьмеро місцевих жителів. Двох чолоків госпіталізували.

Згодом росіяни вдруге вдарили по місту безпілотником. Влучання прийшлось в АЗС. Інформація про постраждалих не надходила. Попередньо, ворог використав дрони типу "Молнія".

Нагадаємо, вдень 30 червня росіяни також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. На жаль, загинули двоє людей. Також відомо про пошкоджений дитячий садок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Харківська область
Пів сотні ударів за день: ворог тероризує Дніпропетровщину, є поранені
30 червня 2026, 20:59
Обстріли Херсонщини: 9 постраждалих, ворог цілить по дітях та рятувальниках
29 червня 2026, 20:56
Терор у Запоріжжі: окупанти вдруге за день вдарили дроном по громадському транспорту
29 червня 2026, 18:23
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
У Києві "нагріли" 1,2 мільйона на реконструкції скверу
30 червня 2026, 23:30
У Києві псевдо-правоохоронець виманив у чоловік мільйон
30 червня 2026, 23:15
Квартира пропагандиста Лєбєдєва у центрі Києва пішла з молотка
30 червня 2026, 22:54
Кадрові висновки за неготовність до зими: уряд перевіряє плани стійкості громад
30 червня 2026, 22:15
Удар КАБами по Сумах: кількість постраждалих зросла до 21 людини
30 червня 2026, 21:50
"Ми до цього готуємось": РФ може наступати на Чернігівщину - Сирський
30 червня 2026, 21:20
У Херсоні окупанти атакували цивільне авто дроном, є загиблий
30 червня 2026, 21:15
Пів сотні ударів за день: ворог тероризує Дніпропетровщину, є поранені
30 червня 2026, 20:59
Влучання українських Фламінго по заводу у Волгограді: з'явилось відео
30 червня 2026, 20:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »