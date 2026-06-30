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Правоохоронці викрили організатора схеми незаконного оформлення інвалідності для виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкоордонслужбу.

Незаконний бізнес налагодив 69-річний харків'янин. Він підшукував військовозобов'язаних чоловіків і пропонував їм за гроші оформити фіктивну III групу інвалідності. Отримані документи надалі давали право безперешкодно виїхати за межі України.

Свої послуги організатор схеми оцінив у 7700 доларів. Його затримали "на гарячому" під час отримання всієї суми коштів.

Затриманому повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливих спільників фігуранта.

Нагадаємо, на Буковині чоловік організував "подорож" для ухилянта за 10 тисяч доларів. Правоохоронці викрили ділка та його клієнта.