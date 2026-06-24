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24 червня 2026, 20:15

Майже 3 мільйони збитків: на Харківщині судитимуть чиновницю після відновлювання багатоповерхівки

24 червня 2026, 20:15
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Фото: Національна поліція
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У Харківській області чиновниця отримала підозру через недбалість. Державний бюджет втратив майже 3 мільйони гривень

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Йшлось про технічний нагляд за аварійно-відновлювальними роботами (капітальним ремонтом) багатоквартирного житлового будинку в Харкові. Чиновниця підписала та завірила акти приймання виконаних будівельних робіт без належної перевірки фактичних обсягів та відповідності виконаних робіт проєктно-кошторисній документації.

В результаті в документи внесли відомості про роботи, яких насправді в повному обсязі не виконали. Державі завдано збитків на понад 2,8 мільйона гривень.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили схему заволодіння понад 3 мільйонів гривень на постачання продуктів харчування до дитячих садочків. Гроші виділялись на продукти для садочків Деснянського району.

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