Массированный налет на Харьковщину: враг ранил четверых детей, есть погибшая

Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области за минувшие сутки в результате обстрелов один человек погиб и еще 13 пострадали, в том числе четверо детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

"За прошедшие сутки вражеские удары получили г. Харьков и 19 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб; пострадали 13 человек, среди них четверо детей", - сообщил Синегубов.

В частности, по его словам, в результате атаки на дороге возле с. Сковородиновка Золочевской общины погибла 54-летняя женщина, пострадал 54-летний мужчина.

В с. Мельницы Шевченковской общины пострадали четверо детей и взрослый, в Богодухове подверглись острой реакции на стресс женщины 32 и 61 лет и 66-летний мужчина, в с. Рядовое Солоницевское общество - 60-летняя женщина. На трассе возле с. Губаровка Богодуховской общины пострадал 40-летний мужчина; в с. Березовка Шевченковского общества пострадал 56-летний мужчина, в с. Гавриловка Барвенковской общины – 44-летний мужчина.

Враг применил для ударов по Харьковщине 5 БпЛА типа "Герань-2", 1 БпЛА типа "Ланцет", 17 БпЛА типа "Молния", 6 FPV-дронов, а также 33 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак в области повреждены 2 многоквартирных дома, админздание, электросети, 4 АЗС, легковые и грузовые автомобили, учебное заведение, сельхозтехнику, почтовый терминал.

Напомним, что российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли 37 населенных пунктов в Херсонской области , один человек погиб, еще девять ранены.